On recherche un-e ouvrier-ière polyvalente en isolation à Briscous. L'entreprise a été créé il y a 15 ans et elle s'est spécialisée dans l'isolation écologique en utilisant des produits sains. Si vous êtes motivé et bricoleur, à vos candidatures !

L'entreprise s'est spécialisée dans l'isolation écologique en utilisant des produits sains : la ouate de cellulose et la fibre de bois. Puis, elle a développé plusieurs activités : Isolation intérieure

Isolation extérieure

Petits travaux de plaquo

Menuiserie extérieure Le dépôt se situe à Briscous, il s’agit d’une structure familiale avec des valeurs humaines très forte. Les missions : Missions diverses en fonction des 4 activités Isolation intérieure : pose pare vapeur, contre lattage, projection mousse, Test

Isolation extérieure : pose rail, installations mousse, colle spéciale, enduits

Petits travaux de plaquo : pose de rail, découpe de et pose de cloison, joint de plaquo

Menuiserie extérieure : découpe et pose de bardage... Le profil recherché : Nous recherchons quelqu’un qui a un grand sens de la qualité des interventions, Chantier de particulier et de rénovation : lien avec le client final : bonne présentation, respect L’image de marque est très importante pour l'entreprise. C’est un poste très polyvalent avec une possibilité de parcours de formation sur mesure en fonction du profil. Nous recherchons quelqu'un de motivé, bricoleur, qui veut s'investir ! Base plaquiste, charpentier ou menuiser serait un plus. Vos candidatures : francebleupaysbasque@alundi-emploi.com