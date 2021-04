A Quoi Tu Joues... ?! A Windjammers sur Neo Geo avec Romain du RPG Coffee de Noyen sur Sarthe

A Quoi Tu Joues... ?! A Last Of Us I et II avec Ben L'Oncle Geek

Le jeu le plus attendu en 2020... Le deuxième volet de "The Last Of Us" L'éditeur Naughty Dog a encore fait très fort avec cet opus.. La logique du jeu du premier est sublimée.. Last Of Us 1 & 2 : Deux oeuvres majeures du jeu vidéo !