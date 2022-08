Tout l'été France Bleu Paris reste à vos côtés dans toute l'Île-de-France pour vous dénicher les meilleures idées sorties et balades à faire dans la région ! Direction aujourd'hui les Yvelines et La Fête des Loges !

Cet après-midi avec David Kolski nous sommes dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye à La Fête des Loges, l'une des plus anciennes fêtes foraines de France qui se tient quasiment chaque été depuis 1652.

C'est la 369e édition cette année avec des manèges pour les petits et les grands, les machines à sous, la pince pour gagner une peluche, la pêche aux canards, les churros ou encore les auto-tamponneuse ... Bref, tous les classiques d'une fête foraine réussie y sont réunis ! On teste toute la Fête Foraine pour vous ! On en profite, c'est jusqu'au 15 août, accessible avec le RER A !