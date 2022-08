Aquarium de Paris : Cinéaqua

L'aquarium héberge 500 espèces animales de poissons et d'invertébrés ... On y trouve des poissons, des méduses, des requins ! Il y a 43 grands bassins et aquarium répartit sur 3500 m² sous terre, sous la colline de Chaillot. Ce Jeudi David Kolski a la chance de jouer les touristes pour nous du côté de l’Aquarium de Paris situé sous la colline de Chaillot entre le Trocadéro et la Seine, dans le 16ème arrondissement de Paris…

Les personnages déjantés de Zig et Sharko et leur univers coloré passent les vacances d’été 2022 à l’Aquarium de Paris ! Dans une exposition ludo-pédagogique, ils expliquent le rôle des lagons et des récifs coralliens dans l’Océan et la nécessité de les protéger. Marina, Zig et Sharko accompagnent les visiteurs dans la découverte des lagons, des récifs et aussi du corail. Toujours avec bonne humeur et espièglerie, les personnages évoquent les enjeux environnementaux qui entourent les récifs coralliens. La scénographie riche en bulles pédagogiques, écrans explicatifs et fresque éducative, met en scène l’univers de la série d’animation, dans un discours fun et accessible à tous.