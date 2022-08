Ambiance 17ème siècle avec David Kolski aux côtés des équipes du château et dans les jardins, ainsi qu’à la rencontre de visiteurs… Le château de Vaux-le-Vicomte, situé sur le territoire de la commune française de Maincy en Seine-et-Marne, à 50 km au sud-est de Paris, près de Melun. Château du XVIIᵉ siècle, il a été construit pour le surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet.

Premier château, depuis 1980, à proposer des visites nocturnes à la lueur des bougies, le Château de Vaux-le-Vicomte offre une expérience onirique et unique, tous les samedis du 14 mai au 1er octobre, ainsi que les vendredis du 8 juillet au 26 août : la visite du château en lumière tamisée et des jardins illuminés par des bougies ! Redécouvrez les 33 hectares de jardins à la française créés par Le Nôtre, l’architecture merveilleuse de Le Vau et les somptueuses peintures de Le Brun sous la lumière vacillante de 1200 chandelles…