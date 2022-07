Fêtes des Tuileries

Le jardin des Tuileries accueille sa traditionnelle fête foraine. Petits et grands, pourront du 3 juillet au 30 août s'amuser avec les 60 attractions qui leur sont proposées

Au programme de ce traditionnel rendez-vous estival parisien : auto-tamponneuses, trains fantômes, tirs à la carabine, palais des glaces, chevaux de bois 1900, etc. Quelques jeux d'adresse sont également proposés comme le chamboultout ou la pêche aux canards, un classique pour les plus jeunes. Les enfants peuvent s'adonner aux joies du trampoline, s'initier à l'escalade et glisser sur le grand toboggan. A vivre en famille ou entre amis, la fête des Tuileries est un véritable temps fort de l'année à ne surtout pas manquer !

On en parle avec :