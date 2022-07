Aventure et croisière à Issy-Les-Moulineaux

On découvre l'appli Paris Region Aventures et les croisières Explore

Paris Region Aventures

Paris Region Aventures, ce sont en tout 36 aventures, qui permettent d’explorer la région, son patrimoine culturel, ses lieux touristiques et leurs différents secrets, tout en s’amusant. Véritable jeu de piste géant à travers plusieurs villes réparties dans les huit départements franciliens, l’application permet aux enfants de relever de nombreux défis, grâce aux multiples indices répartis sur leur chemin.

À travers les dizaines d’aventures, les multiples missions associées et les différents défis proposés, les enfants et leurs parents partent à la rencontre des personnages historiques et des personnalités actuelles du monde artistique ou sportif. Grâce aux technologies de géolocalisation et de reconnaissance d’images, ils peuvent tenter de résoudre des centaines d’énigmes leur permettant de visiter la région autrement.

Pour Issy-Les-Moulineaux, l'application propose de découvrir, entre autres , le Séminaire Saint-Sulpice et la halle Eiffel ! Voilà de quoi allier patrimoine et modernité pour donner envie à toutes les générations de redécouvrir nos trésors franciliens ! Toutes les infos sur le site de notre partenaire de l'été.

Les croisières Explore

Focus également sur les croisières Explore ! A Paris ou ailleurs, en musique ou autour de l'histoire : il y a de quoi faire pour tout le monde !