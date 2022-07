L'Été du Canal, organisé par Seine-Saint-Denis Tourisme, vous offre un été ludique, intelligent, festif et sportif, la semaine et les week-ends.

Il va y avoir de quoi faire cet été encore sur le Canal de l'ourcs, le canal Saint-Denis et la boucle Nord de la Seine : Navettes fluviales, parcs nautiques, ateliers gratuits, croisières, concerts flottants, street art, balades et visites sont, entre autres, au programme !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Avec une édition consacrée au bicentenaire du canal de l'Ourcq, expositions, croisières, balades, un Voyage métropolitain spécial canal de l'Ourcq le 23 juillet viendront mettre en avant l'un des joyaux de notre patrimoine francilien ! On fait le tour de ce que vous propose de le Canal cet été avec :

Olivier Meïer – directeur de Seine-Saint-Denis Tourisme

Les Concerts flottants sur l’Ourcq – Xavier Lemestre, directeur de Banlieues Bleues

Croisières et balades street art – Nicolas Obadia, guide street art

Croisières et balades patrimoine – François Cellier, guide spécialiste du canal de l’Ourcq

Plages et parcs nautiques

Et si jamais vous ne pouvez pas en profiter cet été, sachez que L'Eté du Canal jouera les prolongations le week-end du 17 et 18 septembre à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2022 et de l'Odyssée !