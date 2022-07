La Japan Expo

C'est l'un des événements les plus attendus des amoureux du Japon et on vous y emmène dans les coulisses !

Né en 2000, le festival poursuit depuis sa première édition l’ambition de réunir les amoureux du Japon, les fans de pop culture et les curieux en tout genre, pour leur permettre de profiter de leur passion et leur faire découvrir le pays du soleil levant, sa culture et ses talents.

Japan Expo met sur le devant de la scène la culture japonaise la plus traditionnelle comme la plus moderne en invitant le public à rencontrer des invités de nombreux domaines, assistez à des spectacles en tout genre et participer à toutes sortes d’animations, de jeux ou d’ateliers. Rejoignez cette grande fête du 14 au 17 juillet 2022 au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte !

Des défilés de cosplay, des spectacles traditionnels, des showcases de musique, des matchs de catch et plus encore : plus de 750 évènements au programme.