La Mer de able

France Bleu Paris vous emmène aux portes de la région, direction l'Oise au cœur de la forêt d'Ermenonville et La Mer de Sable ! Le plus ancien parc à thème en activité en France sur 45 hectares !

David Kolski vous fait vivre cette expérience immersive au cœur du Far-West de la Vallée du Mississippi au Canyon du Colorado en passant par le Désert du Nouveau-Mexique. Ambiance western en famille et entre amis à la conquête de l’Ouest. On fait un tour d'horizon des lieux, des spectacles et des attractions.