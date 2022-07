Le Port aux Cerises

L’île de loisirs propose un cadre privilégié en pleine nature et un accès pour tous en toute sécurité avec des activités et des équipements pour s’évader du quotidien et procurant de belles émotions et de bons moments à partager entre amis ou en famille ! Et c'est vrai qu'il y'a de quoi faire : Escape Game, Espace Baignade, canoë kayak, poney ou encore accrobranche, il y en a vraiment pour toute la famille...

Sans oublie le port et l'île de loisirs en eux-mêmes qui offrent un moment de promenade onirique et rafraichissante avec une superficie de 200 hectares composés de plaines de jeux, de prairies « accueillantes », de plans d’eau, de parties boisées entretenues, de zones boisées clôturées en autogestion, de zones en friche ainsi que de zones humides. Une bulle d’oxygène à 20 minutes de Paris !