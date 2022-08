Jardins Ouverts : le potager du château de la Roche-Guyon

Direction le Val d'Oise, à l'occasion de Jardins Ouverts on vous emmène au Potager du Château de la Roche-Guyon !

Le potager du château de la Roche-Guyon est un jardin potager à la Française sur 3 hectares , à 70 km à l'Ouest de Paris, il fait face au château de La Roche-Guyon. Les légumes sont vendus sur place, dans la boutique du château, de juillet à octobre. Les produits transformés en jus, en confitures ou en soupe sont également disponibles à la boutique du château.

Jardins ouverts

Jardins Ouverts © Getty

Jardins ouverts en Île-de-France revient pour une 6e édition estivale, du 2 juillet au 28 août 2022. L'occasion pour les Franciliens de découvrir autrement le patrimoine naturel et culturel de leur région.

Initié par la Région Île-de-France en 2017, Jardins ouverts est une manifestation dont l’objectif est de valoriser non seulement le patrimoine naturel mais aussi le patrimoine culturel francilien.

Il invitera tous les curieux à redécouvrir les jardins de la région avec une programmation artistique et culturelle originale, ouverte à̀ tous et touchant à de nombreuses disciplines : danse, musique, théâtre, littérature, gastronomie, histoire de l’art, écologie, etc.