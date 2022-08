Le Sherwood Parc

Direction le Val d'Oise, à Viarmes, à 30km au Nord de Paris pour y retrouver une forêt de 13 hectares pas comme les autres ! Accrobranche, tyrolienne, tir à l’arc, lasergame, paintball, piscine à balles perchée pour les petits... Il y en a pour toute la famille à Sherwood Parc.

Repoussez vos limites d’arbre en d’arbre, de plateforme en plateforme avec l’activité en accrobranche. Composée de plus de 470 ateliers, l’activité en accrobranche offre 41 parcours de tous niveaux (du blanc au noir). 8 parcours sont réservés aux enfants entre 3 et 6 ans et 7 parcours sont accessibles aux enfants, dès l’âge de 5 ans. Pour les plus téméraires, des parcours extrêmes vous attendent comme le parcours “du Roi Richard” (parcours rouge) ou encore les parcours “Les Croisées” ou “Les Chevaliers Teutoniques” (parcours noirs). Sensations fortes garanties !

On vous emmène dans les coulisses avec David Kolski et Robin Bernaud !