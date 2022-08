Paris sous les étoiles au Parc Montsouris

On vous fait vivre "Paris sous les étoiles 2022" ! Depuis le 8 juillet, jusqu’au Samedi 3 septembre, l'Association française d'astronomie propose 20 soirées d'observation exceptionnelles dans différents lieux de la capitale avec des télescopes disponibles gratuitement dans 15 parcs et jardins parisiens.

C’est aux côtés des scientifiques et des passionnés du ciel et des étoiles que David Kolski va nous faire découvrir un maximum de secrets et d’astuce pour : regarder d’une autre façon Jupiter et découvrir ses satellites, contempler Saturne et ses anneaux, admirer les mers et cratères lunaires, découvrir la couleur de la planète Mars,...

Voici les rendez-vous à venir près de chez vous à Paris :