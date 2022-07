Provins : ville arrivée du Tour de France féminin

Provins en Seine-et-Marne. Ville classée au patrimoine mondiale de l'UNESCO, plus de 11.800 provinois y habitent.

Provins en Seine-et-Marne. Ville classée au patrimoine mondiale de l'UNESCO, plus de 11.800 provinois y habitent . Parmi le patrimoine de la ville : la Rose de Provins. Objet de légende et d'histoire, la Rose de Provins est, pour les uns, apportée par le Duc de Champagne, Thibaut IV en 1240 en retour de croisade. Pour les autres, c'est une histoire tout à fait différente : la rose était déjà là bien avant !

On revient également sur le passage du Tour de France Féminin dans la ville : préparation, coulisses et festivités, on vous dit tout !