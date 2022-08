C'est l’une des destinations préférées des petits et des grands dans notre région : Le ZooSafari de Thoiry ! Le parc prend place au sein du domaine du château de Thoiry. Les animaux sont en liberté pendant qu’on les observe depuis notre voiture comme dans un vrai safari. Le Zoo Safari de Thoiry accueille beaucoup de monde : plus d'un demi-million de visiteurs en 2019. Il faut dire qu'il y a beaucoup à voir : plus de 1500 animaux s'y trouvent, répartis en 180 espèces. S'étendant sur 150 hectares, le zoo a de quoi accueillir beaucoup d'animaux... et de visiteurs ! On y retrouve 60 espèces protégées.

à lire aussi Zoo de Thoiry : un rhinocéros blanc est arrivé au parc

David Kolski n’hésitera pas à nourrir les Hyènes et à s’approcher des Lions et mêmes des éléphants. C'est vraiment un accès à toutes les coulisses du Zoo Safari de Thoiry que l'on vous propose dans ce podcast avec Robin et David.