Journées du patrimoine en Ile-de-France : levez les yeux, c’est près de chez vous !

Pour la 40ème édition des journées européennes du patrimoine, de nouveaux lieux vous ouvrent leurs portes. France Bleu Paris vous donne quelques pistes pour ces journées du patrimoine 2023.

Quand on parle patrimoine on a en tête les châteaux, les grands monuments, les grands édifices, mais en réalité le patrimoine est beaucoup plus large. Pour la 40ème édition des journées européennes du patrimoine, plus de 150 nouvelles propositions font leur apparition dans le catalogue des nombreux lieux à visiter lors de ce week-end. Cette année, en Ile-de-France, c’est plus de 3 000 lieux qui ont été inscrits et qui vous ouvrent leurs portes. Pas besoin d’aller loin il y a énormément de choses à faire près de chez vous.

Notre invité du jour, Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles d’Île-de-France, nous apprend que cette année les journées du patrimoine suscitent un engouement particulier : « on constate cette année un engouement très fort, bien sûr ici en Ile-de-France, mais partout sur le territoire national. Nous avons plus de 150 nouvelles propositions qui ont été faites, donc c’est un succès très important et c’est plusieurs millions de visiteurs chaque années pendant ce week-end.»

Laurent Routurier nous rappelle aussi que les lieux traditionnels, les ministères (l’Elysée, le Palais Royal…), ne sont pas les seuls lieux à visiter : « Nous aurons aussi des lieux singuliers, mais aussi du patrimoine de proximité. »

Profitez de cette palette très large et du patrimoine dans sa dimension la plus élargie, Corentine Feltz et son invité vous recommandent quelques lieux dans votre podcast.