9h-10h : A votre service sur France Bleu Alsace au jardin

La saison est idéale pour travailler au jardin : Plantez des vivaces, c'est le meilleur moment pour cela ! Plantez des haies, des arbres, des arbustes sans attendre la Sainte-Catherine. Soignez la pelouse après l'été.

En septembre, le temps fraîchit et le jardin revit. Les fleurs sont caressées par un doux soleil, le potager produit à plein, le verger aussi. La saison est idéale pour travailler au jardin.

