9h-10h : A votre service sur France Bleu Alsace avec les Chiens Guides de l'Est

A l'occasion de la Fête des Chiens Guides revient le 24 septembre, on parle de de vos animaux de compagnie.

Missoum Ouadah, directeur général de Chiens Guides de l'Est vient nous parler de cette belle association et de cette journée de découverte de l’univers du chien guide.

Pour cette édition 2023 de la Fête des Chiens Guides, 15 centres d’éducation ouvrent leurs portes à tous, concernés ou non par la déficience visuelle, pour proposer une immersion dans le travail du chien guide. Visites guidées des centres d’éducation, des démonstrations du travail des éducateurs de chiens guides, des rencontres avec les bénévoles, les familles d’accueil et les maîtresses et maîtres de chiens guides, mais aussi des activités ludiques et festives pour les plus jeunes, etc.

POUR EN SAVOIR PLUS CLIQUEZ ICI