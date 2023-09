Aidants naturels ou aidants familiaux, un Café à Wissembourg pour les aider !

La France compte 8,3 millions d’aidants dont 4,3 millions pour les personnes âgées. 53 % sont des femmes, 57 % sont des conjoints, 17 % sont des membres de la famille

Qu’il s’agisse d’aider régulièrement aux tâches de la vie quotidienne, ou d’apporter un soutien moral ou financier, leurs missions prennent diverses formes. Aussi, afin d’accompagner les aidants et leur permettre de s’octroyer une pause dans leur quotidien prenant, la Ville de Wissembourg et son CCAS, en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace, la Mutualité sociale agricole, ont souhaité mettre en place un Café des aidants.

A la fois moment de répit et lieu de rencontres et d’échanges, ce Café a pour objectif de rompre l’isolement des aidants familiaux en leur offrant un espace propice de parole et d’écoute, dans un cadre convivial, chaleureux et neutre, où chacun peut venir partager ses expériences et échanger sur les questions qu’il se pose.

