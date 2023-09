Je veux connaître les bienfaits des encens !

Quand on a envie de se détendre ou de passer un petit moment bien tranquille chez soi, rien de plus agréable que de s'installer dans son canapé avec un bon bouquin et la douce odeur d'un encens !

Les bienfaits et les méfaits des encens. On se demande toujours pourquoi on nous dit que c'est toxique de faire brûler quelque chose dans la maison alors qu'il suffit de ne pas le faire toute la journée et de laisser une fenêtre ouverte !

Quels sont les bienfaits des encens, on fait le point avec Ishwar de la boutique Forme et Zen rue Monge à Dijon et Giovani Baronetto. Il est ostéopathe et il pratique l'ito-thermie que vous allez pouvoir découvrir en réécoutant cette émission !