Comment s'habiller sans se ruiner ?

La période de rentrée est souvent propice au tri de sa garde-robe et à l'achat de nouveaux vêtements. Et après deux mois d'été, les enfants eux aussi peuvent avoir grandi et besoin de nouveaux habits. Un budget qui reste cependant élevé pour bon nombre de foyers, d'où l'intérêt de la seconde main

En plus des fournitures scolaires, des frais de cantine et, éventuellement, des autres coûts liés aux inscriptions à des activités sportives et/ou créatives, la facture de rentrée grimpe très vite cette année. C'est pourquoi, s'il faut également se racheter des vêtements ou "rhabiller" ses enfants ou petits-enfants, des solutions alternatives à l'achat de produits neufs sont les bienvenues.

C'est tout le sens du principe dit "de la seconde main", visant à acheter des vêtements déjà portés mais en bon état, et surtout à des prix bien plus compétitifs que s'ils avaient été achetés neufs en magasin. Se développant de plus en plus en France, et notamment en Champagne-Ardenne, la seconde main se décline de différentes manières. A travers l'essor des fripes tout d'abord, en milieu urbain mais, depuis quelques années également, dans les zones rurales. Autre illustration de cet engouement pour l'achat de vêtements "d'occasion" : la multiplication des sites dédiés sur internet ou encore les ouvertures toujours plus nombreuses d'enseignes de destockage et de boutiques vintage.

Dans les boutiques vintage, de destockage, sur internet, dans les friperies et même en dépôt-vente, les vêtements de seconde main ont la côté.

Dans l'émission France Bleu A votre service ce mardi 29 août, nous avons fait le point sur les solutions existantes pour trouver ses nouveaux vêtements sans faire exploser la facture avec nos spécialistes : Estelle Decourcelle, directrice de F.R.I.P.E. Emmaüs à Reims, Sophie Jeunieaux, gérante de la friperie L'Armoire de Mina à Signy-L'Abbaye et Aubin Jeanteur, directeur des magasins de vêtements Jeanteur à Charleville-Mézières et Châlons-en-Champagne.