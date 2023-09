Champignons, attention danger ! Comment reconnaître les espèces comestibles

La saison des champignons va débuter en Gironde. Avant de partir avec votre panier à la cueillette aux champignons, écoutez les conseils d’Alain Decendit, maître de conférence en mycologie à l’Université de Bordeaux.

« Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement » ! disait Coluche. Derrière ce trait d’humour se cache pourtant une réalité. Il est important de savoir comment bien cueillir les champignons. Avant de partir avec votre joli panier, France Bleu Gironde vous donne les clefs pour ne pas vous tromper avec un spécialiste, Alain Decendit, maître de conférence en mycologie à l’Université de Bordeaux.

A la cueillette aux champignons !

En automne, quand les conditions météo sont réunies, les champignons pointent le bout de leur nez. Mais ils peuvent aussi pousser en été après de grosses pluies et des orages. Si les variétés sont nombreuses, il faut savoir les reconnaître. Parmi les plus dangereux, l’Amanite phalloïde ! “Un spécimen peut tuer un adulte de 70 kg” précise Alain Decendit, invité de France Bleu Gironde. Avec son chapeau verdâtre, ses lames blanches, c’est un champignon à fuir.

Comment bien choisir vos champignons ? © Getty

Des conseils de pro

Si Alain Decendit avoue un penchant pour la Trompette de la mort et l’Amanite des Césars, il partage aussi des conseils importants. Méfiez-vous de la morille par exemple. Il faut bien la cuire au risque de mal la digérer. Quant au Bidaou, ce joli champignon doré peut provoquer d’importantes douleurs musculaires s’il est consommé en grande quantité. Et puis, avant de consommer vos champignons, pensez à “bien les essuyer et les brosser”. Et d’autres conseils à réécouter.

En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre pharmacien.