FBN à votre service : la caf

FBN à votre service : Octobre rose

"Octobre rose" c'est le dépistage du cancer du sein pour les femmes entre 50 et 74 ans tous les deux ans. Marie Christine QUERTIER, directrice du centre régionale, centre de dépistage de Normandie et médecin coordinateur de l'antenne Mathilde présente le sujet et répond aux questions des auditeurs.