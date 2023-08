Après la canicule, une vie avec ou sans clim ?

Après la canicule, on se demande comment améliorer notre confort dans les moments de fortes chaleurs. Elles ne nous épargnent pas, et ça va continuer ! Chez vous, vous êtes plutôt pro ou anti clim ? Quelles sont vos astuces pour garder le frais ? On en parle ensemble sur France Bleu Occitanie.

Climatisation © Getty

L'été 2023 a été chaud. Les températures dépassant les 40 degrés à Toulouse nous tentent peut-être d'investir dans des systèmes de climatisation. Mais ce n'est certainement pas la seule solution, surtout d'un point de vue écologique. Vous témoignez sur France Bleu Occitanie pour nous partager vos solutions fraîcheurs. A vos côtés : l'architecte Toulousain Arthur Chevignard du cabinet Ryckwaert Chevignard Architectes à Toulouse. Il nous permet de mieux comprendre les solutions de rénovation qui existent, les systèmes dit "passifs" ou "actifs" à notre disposition, ou encore l'importance de la végétalisation. France Bleu Occitanie - A votre Service, tous les jours de 09h à 10h.