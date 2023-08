La fin des tickets de caisse : bonne ou mauvaise idée ?

Depuis le 1er août, les tickets de caisse et les reçus ne seront plus systématiquement imprimés dans les magasins. Pour vous est-ce une bonne idée ? Est-ce que vous demandez quand même toujours votre ticket ? Peut-on vraiment s'en passer ? On en parle ensemble sur France Bleu Occitanie.

Trente milliards de tickets sont imprimés chaque année. Ils représentent 25 millions d'arbres coupés par an dans le monde. Dans une démarche écologique, le gouvernement a décidé que les tickets de caisse et les reçus de carte bancaire ne seront plus systématiquement imprimés dans les magasins. En revanche : les produits électroménagers sous garantie feront cependant exception. Ils seront également imprimés par certains commerçants, à l'instar des coiffeurs, des hôtels ou encore des garagistes, pour qui ils restent obligatoires. Qu'en pensez-vous ? Vous êtes nombreux a toujours les imprimer en raison des erreurs de prix. Vous témoigner sur France Bleu Occitanie Avec vous pour en parler : Maria Frydrykiewicz, juriste à l'UFC que Choisir Pour aller plus loin grâce à l'UFC : Tickets de caisse, leur délivrance n'est plus automatique