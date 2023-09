Partez-vous hors vacances scolaires ?

Après cet été "étonnant" au niveau de la météo, certains vacanciers vont avoir la chance de partir en vacances en ce mois de septembre. Qu'on soit encore en activité, avec une vie de famille ou retraitée, chacun a ses préférences pour les vacances. Et vous, quand partez-vous ?

Les vacances, c'est ce moment de repos qui est attendu toute l'année. Mais chaque personne, chaque couple, chaque famille a ses petites habitudes. Il y a les familles qui partent avec leurs enfants, et donc forcément durant les vacances scolaires. Et il y a celles et ceux, sans enfant à charge, qui profitent tout de même des vacances pour s'échapper de leur quotidien et profiter des nombreuses activités organisées durant ces périodes. Et enfin, il y a celles et ceux qui préfèrent le calme et les routes fluides de la Basse Saison.

Vous nous racontez vos vacances et pourquoi vous préférez telle ou telle période de l'année pour partir.

David et Jonathan "Est-ce que tu viens pour les vacances ?" | Archive INA

En studio pour nous accompagner sur cette émission : Pierre-Yves Hurtevent, directeur de l'office de tourisme et des congrès d'Amiens Métropole. Il décrypte avec nous les différents profils de vacanciers en fonction de leur date de départ.