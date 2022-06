Le super week-end de l'océan de Gaëlle Alméras nous plonge dans les mystères de l'océan

Le super week-end de l'océan c'est un album jeunesse qui nous plonge dans l'océan pour en connaître les mystères à travers le week-end d'un groupe d'amis. Un livre qui mêle la fiction et le documentaire. Gaëlle Alméras a soumis son ouvrage à la relecture d'une chercheuse en écologie.

Comprendre l'océan de façon ludique

Le week-end de l'océan, Gaëlle Alméras. Maison Georges

Partez à l'aventure le temps d'un week-end avec Rat, Orni, Castor et Échid ! Ensemble, vous allez découvrir et décrypter les mystères de la mer et des profondeurs de l'océan !

À votre avis, combien d'espèces de requins existe-t-il ?

Connaissez-vous Kathryn D. Sullivan ?

Savez-vous que la fosse la plus profonde de l'océan descend à plus de 10 000 mètres ?

Vous pourrez tout savoir en lisant la bande dessinée douce et intelligente de Gaëlle Alméras !

Afin de placer l'ouvrage au plus près des réalités scientifiques, l'auteure -illustratrice s’est tournée vers une chercheuse de l’Ifremer en écologie marine, spécialiste du milieu abyssal : Marjolaine Matabos.