Après-Ski de Johann Pellicot et Sophie Rodriguez, trois touristes en montagne

Entre documentaire et fiction, Après-ski retrace les vacances de trois parisiens dans le Vercors

Après-ski, Johann Pellicot, Sophie Rodriguez.

Le point de vue de l'éditeur Glénat

Un snowtrip, sans snow, mais tout en images et plein de rencontres, pour nourrir, non sans humour, la réflexion sur l'avenir des sports d'hiver.

Entre documentaire brut et fiction poétique, Après-ski retrace les vacances au ski de trois urbains en quête de loisirs en altitude et de neige facile. Mais rien ne se déroule comme prévu et cette semaine va se transformer en une micro-aventure à la découverte de la montagne et des gens qui y vivent.

Sous un angle moderne et décalé, Après-ski donne à voir la montagne telle qu'elle est, tout en interrogeant le futur des sports d'hiver et le rapport qu'entretiennent les touristes à cet univers si particulier, ce monde en soi. Restitution plus vraie que nature, Après-ski consiste aussi en une part importante d'introspection, de réflexion et de libre cours laissé à l'imaginaire.

En janvier 2020, les auteurs ont réellement passé une semaine dans le massif du Vercors, rencontré les personnes présentes dans ce livre et vécu les situations relatées.