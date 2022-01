Nuit Verticale raconte le parcours d'une sage-femme née au Chili et exilée en France

Puisette et Fragile, un magnifique album sur la richesse de l'amitié à partir de 6 ans

Puisette et Fragile, une BD qui montre que sortir de la routine peut offrir de belles surprises. Dès l'enfance on s'enferme dans des habitudes par peur de l'inconnu. Et quand un colis estampillé fragile débarque chez Puisette, cette dernière va devoir faire de la place à l'imprévu.