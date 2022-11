Rendez-vous chez Pasiphaé d'Emmanuelle Dutel, prix du roman non publié aux éditions Novice

Professeur de Lettres, Emmanuelle Dutel est passée de la lecture à l'écriture

Rendez-vous chez Pasiphaé, Lauréat du roman non publié

Le point de vue de l'éditeur

« L’homme sortit de sa poche une vieille enveloppe de la taille d’un livre et la posa sur la table. – Je pense qu’elle est destinée à quelqu’un qui a vécu ici... » Venue se mettre au vert dans sa maison familiale, Meige découvre un paquet de lettres anciennes. Dès lors, sa retraite prend une tournure inattendue. La voilà lancée dans une enquête sur son passé où il sera question d’un amour impossible, d’exil, d’industrie oubliée, de plongeurs polynésiens et d’une mystérieuse toile de maître. « Avec Rendez-vous chez Pasiphaé, Emmanuelle Dutel nous entraîne dans un voyage à travers les temps, les continents et les sentiments. Sous sa plume délicate se dresse le portrait de deux familles dont les destins demeurent marqués par la passion puissante et singulière de leurs aïeuls. » Adélaïde de Clermont Tonnerre, romancière. Enseignante, Emmanuelle Dutel vit en Isère.