Philippe Lelièvre est plus que givré dans son (presque) nouveau seul en scène !

Seul en scène, Philippe Lelièvre joue une foule de personnages plus givrés les uns que les autres, l‘histoire d’une bande de comédiens qui essaye de monter une pièce comique. Sauf que le texte de la pièce comique n’est pas drôle du tout. Et c’est là qu’on commence à rire.

C’est par pure amitié que Philippe a accepté de tenir le rôle principal du vaudeville écrit par son vieil ami, auteur et metteur en scène, Paul Félix. Catastrophé par la nullité du texte, Philippe improvise sous le regard halluciné des autres membres de la plus improbable des troupes de théâtre. A deux doigts de jeter l’éponge, Paul-Félix décide d’emmener tout le monde à la campagne grâce à la générosité de Guislaine, la doyenne au pied-bot, qui a gagné au Loto sportif. Pêche, freesbee, noyade, drague sont au programme de ce week-end bucolique, plein de rebondissements, où l’amour, l’amitié et la tendresse finiront par l’emporter.

Philippe Lelièvre interprète tous les rôles à un rythme d’enfer, passant d’un alcoolique à une jeune première, d’un ancien membre de l’Actor’s Studio à un simple d’esprit, et l’on ne sait plus si ces personnages existent vraiment, où s’ils sont sortis de l’imagination d’un comédien un peu, voire gravement, givré.

Un retour donc au succès de Givré pour Philippe Lelièvre :

Il s’est écoulé 18 ans depuis la création de « Givré », cette histoire de répétition de théâtre n’a pas vieilli, mais moi, si ! Je sais très bien l’énergie que demande ce spectacle, je coupe un peu… Pour le cardio. Et pour en rajouter dans le plaisir, je saupoudre de nouveautés. « Plus que Givré » est né. Maintenant j’ai hâte de le faire découvrir à ceux qui ne l’ont jamais vu et je me réjouis de le représenter aux aficionados avec mes nouvelles trouvailles. Depuis toutes ces années, le tabouret qui me servait de seul décor sur scène n’a jamais quitté ma chambre. Je suis heureux à l’idée de lui faire prendre l’air.

Plus que givré, c'est à retrouver jusque fin Mars au théâtre Les enfants du Paradis, à Paris !