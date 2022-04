Elle aime citer Beaumarchais pour se présenter : "Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer".

Avec déjà un one-woman show derrière elle, Mell est de retour en rodage au Barbés Comedy Club. Une choses est sûre, c’est que jusqu’à 21H, on va rire avec elle et découvrir son parcours, ses influences, son humour, car dans la Scène de l’humour, vous le savez, on donne aussi sa chance aux nouveaux talents !