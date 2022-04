Guillaume Meurice : président ?

Guillaume Meurice est votre candidat. Celui de la réconciliation nationale. Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale. Certes, les autres prétendants déclarés brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !

Toutes les dates de la tournée sont à retrouver sur le site internet de Guillaume Meurice.

Les Vraies Gens : le livre de Guillaume Meurice dans les coulisses de sa chronique de France Inter

Guillaume Meurice : Les Vraies Gens

Depuis huit ans, pour sa chronique quotidienne sur France Inter, Guillaume Meurice interroge les gens dans la rue, sur les marchés, dans des salons professionnels, à l’Assemblée nationale. Dans les paroles de simples citoyens, les discours des lobbyistes, ou les soliloques des parlementaires, il traque et dissèque les fausses évidences, les contradictions, les éléments de langage, l’illusion du bon sens. Il en retire ici la substantifique moelle, livrant au passage quelques moments off drôles et surprenants, sans rien perdre de sa joie communicative de « porter la blague dans la plaie ».