Christophe Corsand : Comédien et auteur de la pièce "Le titre est provisoire"

La pièce de notre invité parle de sincérité. Par rapport à soi et par rapport aux autres, dans le cadre professionnel, amical et amoureux. Ça rapporte quoi d’être sincère ? Mais surtout, qu’est-ce que ça coûte ?

Manu, comédien, a reçu la pièce de théâtre d’une inconnue, Jeanne Valandry. Il invite chez lui son ami Thibaud, comédien lui aussi, pour une lecture du texte. Mais entre eux le désaccord s’avère total. Si Manu manifeste un certain enthousiasme pour la pièce, Thibaud la trouve totalement dénuée d’intérêt. Chacun tente en vain de convaincre l’autre lorsque Jeanne, l’auteure, débarque ! Son arrivée va totalement brouiller les cartes…

Une comédie inconfortable, humaine et sentimentale à découvrir au Studio Hébertot, à Paris, du 31 mars au 1er mai, du jeudi au samedi 19h et les dimanches à 17h.

Pour nous en parler : le comédien-auteur Christophe Corsand ! Il signe là sa première création de théâtre. On a pu le voir sur les planches dans “La Bombe” de Carole Greep, dans “La Maitresse en maillot de bain” de Fabienne Galula mais aussi dans “De quoi je me mêle” de Pascal Rocher et Joseph Gallet. Il joue également dans “Un cadeau Particulier” de Didier Caron cette année au festival d’Avignon.