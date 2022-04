Marion Pouvreau se joue de nos manies de générations

Jeune ou vieux, tout est relatif. Une chose est sûre, vous appartenez à une génération... vos petites habitudes vous ont dénoncés. Et elles sont drôles ces petites manies. Au travail ou en famille, quand les générations se mélangent, les situations deviennent cocasses. Marion Pouvreau vous propose un spectacle avec risque élevé de se reconnaître et d’y croiser ses parents ou ses enfants ! Vous êtes prévenus.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le spectacle a remporté le prix "Meilleur Espoir" lors du Festival Off Avignon 2021 ! Marion Pouvreau est auteure, comédienne... et bretonne ! À Rennes, elle débute le théâtre à 15 ans, pour participer à de grands festivals nationaux et vaincre une timidité encombrante. Dans chacune de ses créations, Marion s’appuie, à sa manière, sur l’humour d’observation. Son objectif ? Que le public se reconnaisse et se lance des "ça c’est trop toi" complices.

Marion vous donne rendez-vous à Paris et en tournée dans toute la France pour "Mais t'as quel âge ?".