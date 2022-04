De la BD à la scène !

À la caisse d’un supermarché, un auteur de bande dessinée s’aperçoit qu’il a oublié sa carte de fidélité. La caissière appelle le vigile, mais l’homme s’enfuit !

Ainsi commence “Zaï Zaï Zaï Zaï”, délire tragicomique, entre fait divers et road movie, qui a valu à Fabcaro de multiples récompenses.

Nicolas et Bruno, le duo de créateurs inspirés de “Message à Caractère Informatif” sur Canal+, nous proposent une hilarante Lecture Vivante de la BD culte de Fabcaro avec voix, bruitages, chansons et bande-originale jouée en live par le musicien Mathias Fedou. Énormément de rires garantis à 200% et vraiment très intéressant.