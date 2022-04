Alex Jaffray : du son, de l'histoire et de l'humour !

Le Son d’Alex, c’est un sampleur gavé de musiques et quelques vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims.

Vous aurez enfin la preuve que la musique est un métier d’escroc car les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : « Put your hands up in the air, Put your hands up in the air ! ». On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques pour briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le tube de l’été prochain. Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la bande son de votre vie. Vous allez écouter la musique comme jamais vous ne l’avez entendue ! Il nous fait partager avec humour sa passion pour la musique qui lui a permis, petit, de parler avec des notes plutôt qu’avec des mots.

Alex Jaffray vous donne rendez-vous à La Nouvelle Eve à Paris les 22, 23 et 24 avril mais aussi en tournée dans toute la France en plus de sa chronique quotidienne sur France Bleu !