Pour ses 12 ans, la comédie culte "Bonjour ivresse" joue les prolongations

Le 23 mars 2022, la pièce culte "Bonjour ivresse !" de Franck Le Hen a fêté ses 12 ans d'existence ! Actuellement à l'affiche du Théâtre Les Enfants du Paradis, la comédie a dépassé les 2050 représentations et prolonge jusqu'au 14 mai 2022.

Benoît retrouve dans son coffre à jouets une liste de choses qu’il s’était promis de faire avant ses 40 ans. Problème : il a 40 ans demain ! Entre sa sœur coincée, sa meilleure amie alcoolique mondaine assumée et un invité surprise, il va passer une soirée d’anniversaire explosive et pleine d’ivresse au milieu de ses secrets et souvenirs d’adolescent. Juste une mise au point pour pouvoir enfin grandir ?

Depuis 2010, plus de 40 comédien(ne)s se sont succédés pour interpréter les rôles des 4 personnages de cette comédie générationnelle. Parmi eux, Caroline Anglade, Séverine Ferrer, Nicolas Vitiello, Clair Jaz, Ariane Mourier, Léa François, Frank Delay, Amélie Etasse, Karine Dubernet, Cyril Garnier, Agnès Miguras, Karina Marimon...