Punchline, extravagance et absurdité : c'est tout ça Adrien Montowski !

Adrien découvre le théâtre au fameux Cours Florent où, pendant trois ans, il apprend les bases du métier de comédien. Au bout de huit ans, il décide de se lancer dans le stand up pour écrire ses propres textes. Il enchaîne les scènes parisiennes puis crée son propre Comedy Club, le Beach Comedy Club, dans le quartier de Bastille. Depuis il est parti plusieurs fois aux Etats-Unis pour roder ses blagues dans de mythiques clubs new-yorkais.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Adrien vous raconte sa vie et celles des autres avec extravagance. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Pas pour Adrien qui s’amuse à étirer des situations jusqu’à l’absurdité la plus totale. Parsemées de ruptures comiques et de punchlines cinglantes, ses histoires, toujours très visuelles, font penser à un film. Un film dont il est le héros, le second rôle, le scénariste et le réalisateur.

C'est à La Petite Loge à paris, tous les vendredis à 20h.