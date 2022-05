Le premier seul en scène de François Touchard !

Pour son premier one man show, Touchard nous invite à regarder autour de nous : Tout le monde connaît un couple qui a des problèmes de fertilité. Il y aborde le sujet sensible de la PMA de son point de vue d’homme, le cheminement de sa pensée sur ce parcours atypique pour donner la vie. Touchard nous raconte avec humour et sensibilité son grand plongeon sans parachute dans le monde de la gynécologie et des protocoles médicaux. Un spectacle-thérapie pour dédramatiser et positiver !

"Tu vas l’appeler comment ?" en tournée dans toute la France dès septembre prochain.