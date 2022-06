Titanic sans Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, mais avec humour !

Une comédie délirante, loufoque et musicale avec le bateau qui coule quand même à la fin… Les Moutons Noirs revisitent l’histoire du Titanic dans un voyage immersif et musical. Embarquez à bord du célèbre vaisseau des rêves et plongez à bord d’une odyssée élégante et déjantée où s’entremêlent les intrigues et les personnages, les lieux et les coursives. Une comédie chic et délirante dont vous ne sortirez pas indemnes.

C'est Alex Dhrey, auteur et metteur en scène, qui vous en parle au micro de David Lantin avant d'aller au Théâtre de la Renaissance à Paris, du mercredi au samedi à 21h et en matinée le samedi à 16h30.