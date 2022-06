Jeremstar glisse de sa baignoire jusqu'à la scène

De sa célèbre baignoire, aux scènes des plus grandes salles de France, c’est marche après marche, non sans embûches et en ne lâchant rien, qu’il est devenu une personnalité médiatique incontournable

En revenant sur ces dix années de gloire à tout prix, passées sous la lumière des projecteurs, il délivre aujourd’hui un nouveau message, raisonné et mature sur la notoriété qu’il a longtemps plébiscité sans aucun fondement…

Jeremstar alterne le récit des moments festifs partagés avec ses "Jeremstarlettes" et des passages plus sensibles et profonds. Il permet d’en savoir toujours davantage sur "le vrai Jérémy", celui qui se questionne, celui qui doute...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Un spectacle absurde et drôle, à son image, pour faire prendre à son public toute la mesure de son premier talent, la comédie. Il est à retrouver en tournée près de chez vous !