Accès Direct à la scène de l'humour - Le meilleur de la semaine

Lundi - Mehdi-Emmanuel Djaadi fait son coming-out !

Mehdi-Emmanuel Djaadi

Mehdi revient sur son itinéraire spirituel peu commun mais aussi sur son enfance dans une famille d’origine algérienne, sa relation avec son père qui l’a éveillé à l’islam, son expérience dans la délinquance, la vraie, et progressivement la transition, l’attirance pour le christianisme et l’ouverture au monde de l’art et de la culture

Mardi - Laura Domenge vous invite à passer une nuit avec elle

Laura Domenge

En appelant son spectacle "Une nuit avec" Laura se dit qu’elle attirera, peut-être, quelques personnes désespérées et crédules qui penseront coucher avec elle pour seulement 20 balles ! Une fois installés ils ou elles réaliseront que.. non !! Déplacement fait, ils/elles seront obligé.e.s d’entendre les élucubrations nocturnes et la vie de cette jeune féministe écolo islamophobe gauchiste hyper potentiel et haut sensible ou l’inverse.. Elle ne sait plus, elle n’a dormi que 3h, soyez indulgent.e.s !!

Mercredi - Ensemble : le nouveau spectacle de Donel Jack'sman

Donel Jack'sman

Après avoir joué son spectacle " On ne se connait pas, on ne se juge pas " pendant 3 ans sur les routes de France et dans plusieurs pays, Donel Jack'sman est de retour avec une tout nouveau one-man. Alors que nous n'avons jamais été aussi divisé, c'est la tolérance et le compréhension qu'il prône dans son spectacle "Ensemble".

Jeudi - Camille Chamoux explore notre relation avec le temps

Camille Chamoux

Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre de trouver le plaisir du moment présent, si votre vie ressemble à un décompte Waze et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, venez vous essayer à une tentative de dédramatisation. 70 minutes pour défier le temps, et peut-être, comme dirait ce bon vieux Marcel, brièvement "cesser de se sentir médiocre, contingent, mortel".

Vendredi - Olivier Lejeune déborde de projets !

Olivier Lejeune

A la fois humoriste, chansonnier, comédien, animateur, auteur, metteur en scène… Olivier Lejeune déborde de projets : un one man show en tournée partout en France « Et c'est tellement vrai ! », une nouvelle pièce de Guitry « 60 jours de prison » mise en scène par Nicolas Boukhrief dès le 31 Mars à Paris, un jeu de société « Le Jeu du Président », et la mise en scène de la nouvelle pièce de Patrick Sébastien « louis16.fr ».