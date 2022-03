Accès Direct à la scène de l'humour - Le meilleur de la semaine

Avec : "Boire, fumer et conduire vite", Warren Zavatta, Christophe Alévêque et INNO JP !

Lundi - Boire, fumer et conduire vite !

Le soir du nouvel an, trois hommes sont retenus dans la salle de garde à vue d'un commissariat : le premier parce qu'il a fait un excès de vitesse, le deuxième parce qu'il a trop bu, et le troisième parce qu'il a fumé dans un lieu public. Tandis qu'ils sont incarcérés, ils reçoivent la visite d'une avocate commis d'office : Madeleine, flamboyante de justesse, de beauté et d'empathie.

Mardi - Warren Zavatta

Dans son nouveau spectacle, Warren Zavatta continue de nous raconter l'histoire de sa vie, du succès à la traversée du désert, de l'ISF au RSA... Avec son sens aiguë de l'auto-dérision et un humour corrosif, cet artiste à la vie tourmentée s'offre un nouveau face à face sans concession avec le public : l'artiste nous raconte tout, du plus douloureux au plus fou.

Mercredi - Christophe Alévêque

Dans ce nouveau spectacle, il raconte le monde d’aujourd’hui à son petit dernier de deux ans, un monde pasteurisé comme le lait, sain, bienveillant, anxiogène, où l'on vous sauve la vie en la pourrissant. Un monde dans lequel il ne se reconnait pas. Plutôt que d'attaquer une dépression, le clown dérisoire qu'il est, a préféré transformer son mal être en éclats de rires. Plus c'est pire, plus c'est drôle.

Jeudi - INNO JP

INNO JP : True Story

Ancien journaliste auto-proclamé. Il décide en 2016 de faire de la scène son métier. Reçu sur concours à la prodigieuse école nationale de l’humour de Montréal. En 2018, il revient en Belgique avec la volonté très contemporaine de devenir la meilleure version de lui-même possible.