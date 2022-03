Accès Direct à la scène de l'humour - Le meilleur de la semaine

Avec Loïc Bertolini, Christine Berrou, John Sulo et Jarry !

Lundi : Loïc Bertolini

Loïc Bertolini

Photographe en liberté, c’est le premier One man-expo-show. Loïc vous partage ses galères de voyage autant que ses réflexions humoristiques et philosophiques en 243 photos à travers 12 pays. Si vous avez envie de voyager, rire, apprendre des choses, en une heure dix, c'est le bon endroit ! Avignon

Mardi : Please, stand-up

Please Stand-up

Elles sont drôles, réjouissantes, sulf(he)ureuses, impertinentes, inspirantes... En plateau, c'est encore la meilleure façon de découvrir ces humoristes qui ont quelque-chose à dire ! Entre vannes aiguisées, textes choyés et conscience sociale, les nouvelles grandes de la scène comique francophone s’imposent et interpellent.

Mercredi : John Sulo

John Sulo nous présente son premier spectacle

Recrue prometteuse dans l'humour de haut niveau, il a fait ses preuves durant 3 ans dans le mythique Comedy Club centre de formation du Stand Up parisien : le Paname Art Café. Grand passionné, il a aussi fait de CliqueTV son terrain de jeu où il présente sa propre émission " Solo avec Sulo ".

Jeudi : Jarry

Jarry

De tout horizon, de tout âge, on a tous quelque chose à vivre avec Jarry. Pour votre santé, allez voir Jarry au moins une fois dans votre vie. Jarry à nouveau démonte les préjugés et rit des stéréotypes. Il lance un appel contre la misogynie et l’homophobie en lançant la simple question « C’est quoi un homme » ?