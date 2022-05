Accès Direct à la scène de l'humour - Le meilleur de la semaine

Lundi - Yazid Assoumani

Il va, au travers une heure de spectacle déconstruire les idées toutes faites auxquelles il a pu être confronté. De son parcours de vie jusqu'à son orientation professionnelle, Yazid va essayer de vous raconter son vécu de la plus drôle des manières qui soit. Il vous donne rendez-vous les mardis à 20h à La Petite Loge !

Mardi - Mathieu Madénian lance le F'estival de Collioure

Crée par la Ville de Collioure et imaginé et parrainé activement par Mathieu Madenian, le festival de Collioure se veut populaire et festif. Dans le cadre idyllique du square Caloni, qui offre une vue unique sur la baie de Collioure et son clocher, les festivaliers pourront découvrir des jeunes talents de l’humour mais aussi des spectacles d’artistes confirmés. Cette année, le festival accueillera entre autres Arnaud Ducret, Mathieu Madenian, et Booder, mais aussi Christine Berrou, Gérémy Crédeville, Oldefaf ou encore Elodie Arnould.

Mercredi - Arezki Chougar

Il garde le sourire aux lèvres spécialement quand il est le plus mordant. Dès 2015, c'est grâce au format du podcast (Faim de Séance, Chougar Free, Dernier Podcast Après la Fin du Monde) qu'il trouve sa voix et sa voie vers la scène. Arezki cocrée en 2017 la Toulouse Comedy Night, LA scène de stand-up toulousaine. En 2018, il écrit et joue son premier spectacle _Evolution(s), _une réflexion hilarante sur les comportements depuis nos ancêtres les australopithèques.

Vendredi - Anne Roumanoff

Avec son regard tendre et lucide sur la société française de 2022, Anne Roumanoff réussit la prouesse d’arriver à nous faire rire de cette période compliquée. Tout ne va pas très bien mais en sortant du spectacle d’Anne Roumanoff, on se sent vraiment mieux. Anne vous donne rendez-vous à Bobino pour quatre représentation exceptionnelles du 14 au 16 mai puis repart en tournée dans toute la France !