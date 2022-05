Accès Direct à la scène de l'humour - Le meilleur de la semaine

Lundi - Verino

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L’humoriste originaire de Nancy revient à Paris et dans toute la France avec son nouveau spectacle "Focus". Ponctué d’anecdotes de sa vie personnelle mais aussi d’absurdités du quotidien, il nous focalise sur ses histoires à travers son œil taquin et incisif.

à réécouter “Focus” sur Vérino

Mardi - Pierre Vitor

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Il a toujours eu l’ambition d’être un tennisman reconnu mais son corps n’a pas suivi, accident bête, il était nul. Une seul solution faire de la scène puis un jour du cinéma pour un jour jouer le rôle d’un tennisman reconnu. Pour le moment il porte un bandeau et c’est déjà pas mal. Sa philosophie, être heureux pour rendre heureux.

à réécouter Pierre Vitor veut devenir votre ami !

Mercredi - Nino Arial

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Nino est un humoriste, comédien et youtubeur qui rencontre un beau succès autant sur scène que sur la toile ! Il assure actuellement les premières parties de la tournée de Mathieu Madénian qui l’a d’ailleurs invité à se produire, en juillet prochain, à son F'estival d’Humour de Collioure. Il est en tout cas la preuve vivante que la réorientation professionnelle est possible !

à réécouter Nino Arial au F'estival de Collioure

Vendredi - Rodrigue

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Autre nouvelle graine du rire à vous faire découvrir cette semaine dans "Accès Direct à la scène de l’humour". Il se produit sur les diverses scènes ouvertes de la capitale et n’a pas encore un premier seul en scène à lui mais il y travaille. Il sera programmé cet été au F'estival de Collioure créé par Mathieu Madénian.

à réécouter Rodrigue au F'estival de Collioure

Le Festival de Collioure

Crée par la Ville de Collioure et imaginé et parrainé activement par Mathieu Madenian, le festival de Collioure se veut populaire et festif. Dans le cadre idyllique du square Caloni, qui offre une vue unique sur la baie de Collioure et son clocher, les festivaliers pourront découvrir des jeunes talents de l’humour mais aussi des spectacles d’artistes confirmés. Cette année, le festival accueillera entre autres Arnaud Ducret, Mathieu Madenian, et Booder, mais aussi Christine Berrou, Gérémy Crédeville, Oldefaf ou encore Elodie Arnould.