Accès Direct à la scène de l'humour - Le meilleur de la semaine

Lundi - François Touchard

François Touchard : Tu vas l'appeler comment ?

Pour son premier one man show, Touchard nous invite à regarder autour de nous : Tout le monde connaît un couple qui a des problèmes de fertilité. Il y aborde le sujet sensible de la PMA de son point de vue d’homme, le cheminement de sa pensée sur ce parcours atypique pour donner la vie. Touchard nous raconte avec humour et sensibilité son grand plongeon sans parachute dans le monde de la gynécologie et des protocoles médicaux. Un spectacle-thérapie pour dédramatiser et positiver !

à réécouter Le premier seul en scène de François Touchard !

Mardi - Az

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sa vie ressemble furieusement à la nôtre, et c’est en l’incarnant avec un (grand) supplément d’âme qu’il réunit le public dans un même rire qui touche : l’enfance, les entretiens d’embauche, la télévision, les passages avec des potes au drive du MacDO, ces odieuses soirées où tu en es ou pas, le célibat …

Mercredi - Charline Vanhoenecker

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Après l’élection présidentielle, Charline Vanhoenacker nous offre un essai personnel (et inspiré) qui explore les relations à tendance sadomasochiste qu’entretiennent l’humour et la politique. L’humour politique est à la fois jugé suspect et paré de vertus : il inverse les hiérarchies, il témoigne de la bonne santé démocratique d’un pays, il est d’utilité publique en cas de crise (et garantit le retour de l’être aimé).