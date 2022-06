Accès Direct à la scène de l'humour - Le meilleur de la semaine

Avec Emilie Deletrez et Michael Louchard pour "D'un sexe à l'autre" et Axel Fredo pour "Le Point Virgule fait son Olympia".

Emilie Deletrez et Michael Louchard pour "D'un sexe à l'autre"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le duo rencontre un vif succès avec déjà plus de 40 000 spectateurs en 200 représentations. Leur force, en dehors du texte rythmé et efficace, c’est leur complicité. Ils se connaissent par cœur grâce à une pratique commune de l’impro depuis 10 ans ! Sur scène, le duo est explosif !

Alex Fredo pour "Le Point Virgule fait son Olympia"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Depuis plus de 40 ans le Point Virgule, la plus petite des grandes salles parisiennes, accompagne et révèle les nouveaux talents de l’humour ! Le Point Virgule s’est installé au fil du temps comme un véritable tremplin et a révélé des artistes comme Elie Kakou, Florence Foresti, Jean Marie Bigard, Pierre Palmade, Alex Lutz ou encore Fary. Pour cette 13ème édition, Le Point Virgule fait L’Olympia présente, entre autre Alex Fredo.